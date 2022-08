टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने एक बार फिर बल्ला उठाकर मैच प्रैक्टिस शुरू कर दी है. वह नेट सेशन के अलावा पिच पर खेल रहे हैं. 40 साल के हो चुके युवराज अब भी वैसे ही अंदाज में चौके-छक्के जड़ रहे हैं, जिसके लिए वह अपने इंटरनेशनल करियर में जाने जाते रहे हैं. युवराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बिना थके छक्के पर छक्का जड़ रहे हैं. हालांकि बैटिंग के बाद उन्होंने यह जरूर कहा कि मेरी तो सांस ही वापस नहीं आ रही है बैटिंग कर के.Also Read - अपनी भतीजी की शादी में तेंदुलकर ने पहना फेटा, युवराज सिंह बोले- ओए सचिन कुमार

बता दें युवी ने साल 2019 में अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था. इसके बाद वह दुनिया भर में खेली जा रही टी20 लीग क्रिकेट में शिरकत करने लगे थे. लेकिन साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने उनके क्रिकेट खेलने के अरमानों पर थोड़ा पानी फेर दिया. लेकिन एक बार फिर युवराज फिर से क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं.

2019 के बाद से उन्हें आईपीएल में तो किसी भी टीम ने नहीं खरीदा लेकिन युवी अभी भी थके नहीं हैं उन्होंने फिर से क्रिकेट खेलने की ठान ली है. इस वीडियो की अगर बात करें तो युवी कह रहे हैं वॉरियर इज बैक (लड़ाका मैदान पर वापस आ गया है). इसके बाद वह पैड पहन रहे हैं और फिर पिच पर बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं.

Didn’t do too bad, did I? 🤪 Super excited for what’s coming up! pic.twitter.com/MztAU5nyZJ

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 16, 2022