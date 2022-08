वनडे क्रिकेट में लंबे समय से जीत को तरस रही वेस्टइंडीज को आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में जीत मिल गई है. बुधवार को बारबाडोस में खेले गए पहले वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की. कीवी टीम को यहां मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. लेकिन मेहमान कीवी टीम यहां सिर्फ 190 रन पर ढेर हो गई. 191 रन के लक्ष्य को उसने 39 ओवरों में ही अपने नाम कर लिया.Also Read - West Indies vs New Zealand 1st ODI Live Streaming: कब-कहां देखें मैच? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

विंडीज के लिए शमर ब्रूक्स (79) और कप्तान निकोलस पूरन (28) ने 75 रन की साझेदारी की. इसकी बदौलत उसने आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक टीम के खिलाफ यह जीत दर्ज की.

अब तीन मैचों की इस सीरीज में उसके पास 1-0 की बढ़त है. साल 2021 से विंडीज की टीम यह 8वीं वनडे सीरीज खेल रही है. लेकिन इनमें वह अब तक सिर्फ एक बार नीदरलैंड्स को ही मात दे पाई है बाकी हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा है.

