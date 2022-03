पहली बार महिला वर्ल्ड कप (Women World Cup 2022) में खेल रही बांग्लादेश की टीम ने अपने देश के लिए नया इतिहास रच दिया है. उसने अपने गेंदबाजों के दम पर पाकिस्तान को 9 रनों से हराकर वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज कर ली है. एक वक्त पाकिस्तान की टीम मजबूती से जीत की ओर बढ़ रही थी. 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उसने 2 विकेट गंवाकर 183 रन बना लिए थे. लेकिन यहां से अगले 5 रन के भीतर (188/7) उसने अपने 5 विकेट गंवा दिए और फिर वह 9 रनों से यह मैच हार गई.Also Read - Women World Cup: कोच रोमेश पोवार ने बताई शेफाली वर्मा को प्लेइंग XI से बाहर करने की वजह

सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन (104) की शतकीय रन की पारी भी पाकिस्तान के काम नहीं आ सकी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को अमीन ने तेज शुरूआत दिलाई और पहले विकेट के लिए नाहिदा खान (43 रन) के साथ 91 रन की भागीदारी निभाने के बाद बिस्माह मरूफ (31 रन) के साथ भी 64 रन साझेदारी की.

Bangladesh pull off an incredible comeback to beat Pakistan in Hamilton 👇 #CWC22 https://t.co/hrwME7uCeb

अमीन की शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तानी टीम लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और उसने दो विकेट पर 183 रन बना लिए थे. लेकिन फाहिमा खातून (38 रन देकर 3 विकेट) ने जल्दी जल्दी तीन विकेट झटककर मैच का रुख ही बदल दिया. 183 से 188 रन तक पहुंचने में पाकिस्तान ने अपने कुल 5 विकेट गंवाए और इसके बाद 215 रन तक पहुंचते-पहुंचते उसकी 9 खिलाड़ी आउट हो गईं. अंत में पूरी टीम सिर्फ 225 रनों पर ऑलआउट हो गई.

Bangladesh beat Pakistan by 9 runs to win their first ever ICC Women's Cricket World Cup match 👏#CWC22 pic.twitter.com/JtfX73lWjd

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 14, 2022