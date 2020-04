पाकिस्‍तान सरकार भले ही जितना भी छुपाने का प्रयास करे लेकिन वहां अल्‍पसंख्‍यकों की बुरी स्थिति रह-रह कर सामने आ ही जाती है. स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) से कहर के इस मुश्किल वक्‍त में पाकिस्‍तान में मौजूद अल्‍पसंख्‍यकों के लिए युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) से मदद की गुहार लगाई है. Also Read - मध्य प्रदेश में कोरोना का ख़तरा बढ़ा, कई छोटे शहरों में भी संक्रमण की दस्तक, रहें सतर्क

दानिश कनेरियर (Danish Kaneria) पाकिस्‍तान की राष्‍ट्रीय टीम से खेल चुके दूसरे हिन्‍दू क्रिकेटर हैं. इससे पहले अनिल दलपत भी पाक टीम से खेल चुके हैं. पाकिस्‍तान की राष्‍ट्रीय टीम में खेलने वाले वो सातवें गैर मुस्लिम खिलाड़ी हैं. कनेरिया ने पाकिस्‍तान की तरफ से 61 टेस्‍ट और 18 वनडे मुकाबले खेले हैं. Also Read - प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग में सचिन ने उठाया अहम मुद्दा, 'लॉकडाउन के बाद हमें करना होगा ये काम'

कोरोनावायरस के चलते पाकिस्‍तान में भी लॉकडाउन की स्थिति है. ऐसे में बीते दिनों खबरे आई थी कि वहां राशन बांटते वक्‍त अल्‍पसंख्‍यक हिन्‍दुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है. महज हिन्‍दू होने की वजह से उन्‍हें पाकिस्‍तान में राशन व अन्‍य जरूरी चीजें नहीं दी जा रही हैं. Also Read - Coronavirus Cure: शरीर की इस कमी को कर लेंगे दूर तो बेअसर हो जाएगा कोरोनावायरस

शाहिद अफरीदी की संस्‍था को दान देने की गुजारिश करने के बाद से ही हरभजन सिंह और युवराज सिंह बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. पाकिस्‍तान में जहां दोनों की खूब तारीफ हो रही है, वहीं भारत में उन्‍हें आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है.

इसी बीच दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने ट्विटर पर हरभजन सिंह और युवराज को टैग करते हुए एक लिंक पोस्‍ट किया. उन्‍होंने दोनों दिग्‍गज खिलाड़ियों से अपील की कि वो पाकिस्‍तानी अल्‍पसंख्‍यकों के लिए दान करने के संबंध में भी वीडियो बनाएं.

I request @YUVSTRONG12 and @harbhajan_singh to make a video for the minorities living in Pakistan as well. They need your help in this moment of #coronacrisis. People can donate here at: https://t.co/yDz3i8gZps

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 3, 2020