हैदराबाद: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने गुरूवार को कहा कि सिडनी टेस्ट में दर्शकों द्वारा नस्लीय टिप्पणियां किये जाने के बाद मैदानी अंपायरों ने उनकी टीम को तीसरा टेस्ट बीच में छोड़ने का विकल्प दिया था जिसे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ठुकरा दिया. सिराज और उनके सीनियर साथी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सिडनी में लगातार दो दिन नस्लीय टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा जिसके बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने मैच रैफरी डेविड बून से शिकायत की. क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने बाद में इसके लिये माफी भी मांगी.

सिराज को कुछ दर्शकों ने 'ब्राउन मंकी ' कहा . सिराज ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को यह बात बताई जिन्होंने मैदानी अंपायर पॉल रीफेल और पॉल विलसन को इसकी जानकारी दी. सिराज ने यहां पहुंचने पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' मैने आस्ट्रेलिया में अपशब्द सहे. मामला चल रहा है और देखते हैं कि मुझे इंसाफ मिलता है या नहीं. मेरा काम कप्तान को इसकी जानकारी देना था.''

आस्ट्रेलिया में भारत के लिये सर्वाधिक 13 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा ,‘‘ अंपायरों ने हमें मैच छोड़ने को कहा लेकिन रहाणे (भाई) ने कहा कि मैच नहीं छोड़ेंगे. हमने कोई गलती नहीं की है तो हम खेलेंगे .’’ Also Read - ऑस्ट्रेलिया से लौटे Mohammed Siraj, एयरपोर्ट से सीधे पिता की कब्र पर पहुंचे

Australian crowd started abusing me, it made me mentally strong, not letting it hamper my performance was my prime concern. My job was to inform my captain that I was being abused & I did: Cricketer Mohammed Siraj on racial slurs hurled at Indian cricketers in Sydney, Australia pic.twitter.com/yME7Ckpp9s

— ANI (@ANI) January 21, 2021