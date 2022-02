क्रिकेट किस तरह लोगों की दुनिया बदल सकती है इसका ताजा तरीन मामला ओडिशा में देखने को मिला. जहां प्‍लंबर (Plumber Turned Cricketer) का काम करने वाले एक 24 साल के लड़के को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला है. प्रशांत राणा (Prashant Rana) को ओडिशा की रणजी टीम में एक तेज गेंदबाज के रूप में मौका मिला है. वो शानदार स्विंग गेंदबाजी में माहिर हैं. यही वजह है कि बिना अंडर-19 और अंडर-23 क्रिकेट खेले उन्‍हें राज्‍य की सीनियर रणजी टीम (Ranji Trophy 2021-22) में मौका मिल गया. प्रशांत 17 फरवरी से ओडिशा के सौराष्‍ट्र के खिलाफ मैच के दौरान खेलते हुए नजर आएंगे. राणा बीते नौ साल से प्लंबर का काम कर रहे हैं. वो अपने दिन की शुरुआत प्लंबर के काम से ही करते हैं. इसके बाद बाकी बचे आधे दिन को क्रिकेट की प्रैक्टिस में बिताते हैं.Also Read - IND vs WI: कोच ने बांधे शार्दुल ठाकुर- दीपक चाहर की तारीफों के पुल, 'दोनों ने बल्‍लेबाजी पर की काफी मेहनत'

किसान हैं पिता

प्रशांत राणा ओडिशा के रायगढ़ जिले में परिवार सहित रहते हैं. इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक प्रशांत राणा के पिता सनातन राणा पेशे से किसान हैं. साथ ही घर के पास शिव मंदिर में पुजारी की जिम्‍मेदारी भी संभालते हैं. उनके भाई फल-सब्जियां बेचते हैं. तमाम कठिनाईयों के बावजूद प्रशांत ने अपनी स्‍कूली पढ़ाई पूरी की. 2011 में उन्‍होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी. क्रिकेट को लेकर उनका प्रेम बचपन से ही काफी अधिक था. यही वजह है कि उन्‍होंने अपने पिता और भाई को सिल्‍वर सिटी कटक में खेलने के लिए मना लिया. ओडिशा क्रिकेट संघ का मुख्‍यालय भी वहीं है.

अच्‍छी नौकरी छोड़कर किया प्‍लंबर का काम

सपनों को जीने के लिए परिवार ने पहले चार महीने तक उन्‍हें 2000 रुपये प्रति माह दिए. बाद में पिता को टीबी हो गया. जिसके बाद परिवार से रुपये मिलने बंद हो गए. साल 2012 में प्रशांत राणा ने भुवनेश्‍वर की एक निजी कंपनी में फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. जहां उन्‍हें 14 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे. हालांकि 20 दिन बाद ही उन्‍होंने नौकरी छोड़ दी क्‍योंकि काम के घंटे ऐसे थे कि वो क्रिकेट को समय नहीं दे पा रहे थे. इसके बाद उन्‍होंने कटक में प्‍लंबर के तौर पर काम शुरू किया.