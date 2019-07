Icc World Cup: एजबेस्टन में मंगलवार को बांग्लादेश के साथ खेले गए मैच में भारतीय टीम ने मैदान में शानदार खेल का प्रदर्शन तो किया ही, इसके इतर मैदान से बाहर भी इन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. इससे जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी दर्शकों से मिलने उनके पास पहुंच गए. एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें टीम इंडिया के ओपनर रोहत शर्मा अपने एक महिला फैन को अपनी साइन की हुई हैट दे रहे हैं. इससे पहले एक और तस्वीर आई, जिसमें कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक 87 साल की बुजुर्ग महिला फैन गाल पर किस कर आशीर्वाद दे रही हैं.

Icc World Cup 2019: बांग्लादेश को हराने के बाद विराट कोहली को ‘दादी मां’ से मिला ये आशीर्वाद

दरअसल, रोहित और महिला फैन की तस्वीर कल के मैच के बाद की है. बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ने वाले रोहित ने अपनी पारी में कई छक्के लगाए थे. इसी दौरान एक गेंद एक महिला दर्शक को लग गई. इससे वह चोटिल हो गई. फिर क्या, मैच खत्म होने के बाद रोहित उस महिला दर्शक से मिलने पहुंच गए. उन्होंने महिला दर्शक का हालचाल पूछा और फिर उन्हें अपनी साइन की हुई एक हैट भेंट की. इससे महिला दर्शक काफी खुश हो गईं. महिला दर्शक को हैट भेंट करते हुए रोहित की तस्वीर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

She got hit by a @ImRo45 maximum and the opener was kind enough to check on her and give her a signed hat.#CWC19 pic.twitter.com/KqFqrpC7dS

— BCCI (@BCCI) July 2, 2019