India vs South Africa- Will Shikhar Dhawan Will Get Place in Team India For ODI Series: टीम इंडिया के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) इन दिनों घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं. दिल्ली का यह बल्लेबाज अब तक विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में 5 मैच खेल चुका है और उन्होंने यहां 5 पारियों में सिर्फ 56 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 18 रहा रहा है. ऐसे में जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिलेगी या फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी.

धवन को टी20 फॉर्मेट में भी बाहर कर दिया गया है. उन्हें तब शानदार फॉर्म के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप और इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी जगह नहीं मिली थी. भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट चौपाल पर इस मुद्दे पर चर्चा की.

चोपड़ा यहां अपने फैन्स के चुनिंदा सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने शिखर धवन के सवाल पर उनके फॉर्म पर चर्चा करते हुए कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिलती है या फिर चयनकर्ताओं ने कुछ और मन बना लिया है.

चोपड़ा ने कहा कि उनकी निजी राय है कि धवन को वनडे टीम में जगह मिलनी ही चाहिए. क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब आखिरी बार भारत के लिए वनडे सीरीज खेली है तो उन्होंने उसमें खूब रन बनाए हैं. आप एक खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकते कि वह घरेलू क्रिकेट के 4 मैचों में फ्लॉप हो गया है. घरेलू क्रिकेट के कुछ मैच अलग बात हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में स्थापित हो चुके खिलाड़ी के लिए इंटरनेशनल मैच अलग हैं.

चोपड़ा ने कहा, ‘अगर धवन को यहां जगह नहीं मिलती है तो चयनकर्ताओं के इस फैसले से वह तो जरूर मायूस होंगे और यह धवन के साथ भी नाइंसाफी होगी.’ बता दें हाल ही में श्रीलंका दौरे पर जब भारतीय टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए गई थी तो शिखर धवन उस टीम के कप्तान थे. ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी की 5 पारियों को उन्हें वनडे टीम से हटाने का कारण नहीं बनाया जा सकता.