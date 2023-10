नई दिल्ली. फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी अरब में एक बॉक्सिंग मैच देखने पहुंचे, जहां उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी नजर आए. दो दिग्गज हस्तियों को एक साथ देखकर फैंस की खुशी देखते बन रही है. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

सऊदी अरब के रियाद में टायसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगनौ के बीच बॉक्सिंग मैच खेला गया. इस मैच को देखने क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जार्जिना रोड्रिग्ज पहुंचे थे. जार्जिना रोड्रिग्ज के ठीक बगल में सलमान खान भी मैच देखते नजर आए. तीनों मैच देखने में तल्लीन दिखे. जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने इन दोनों हस्तियों के मिलन को साल का सबसे बड़ा क्रॉसओवर बताया है. फैंस इस तस्वीर को देखकर काफी खुश हैं और वह इस फोटो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Truly iconic!! One frame #SalmanKhan and #CristianoRonaldo in one frame in #SaudiArabia boxing match

Salman Khan is the biggest CHAD ever, you have one of the greatest football players of all time Cristiano Ronaldo sitting next to you but you are just watching the… pic.twitter.com/sMEJCZsNtD

— (@BeingSumit007) October 29, 2023