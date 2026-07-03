FIFA Football World Cup 2026: क्रोएशिया के खिलाफ मैदान में उतरते ही रोनाल्डो ने बनाया गजब रिकॉर्ड, दिग्गज को छोड़ा पीछे

FIFA Football World Cup 2026: रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की.

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रोनाल्डो के नाम खास उपलब्धि. (Photo/IANS)

रोनाल्डो के नाम खास रिकॉर्ड

नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिला

पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराया

रोनाल्डो ने पेनल्टी में दागा गोल

FIFA Football World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोमांचक मुकाबले खूब देखने को मिल रहे हैं. साथ ही रिकॉर्ड्स की भी बारिश हो रही है. राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच खेला गया. इस रोमांचक मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया. पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा. इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.

रोनाल्डो ने बनाया रिकॉर्ड

रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला. इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने. उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था. रोनाल्डो के अलावा, पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया.

राउंड ऑफ 16 में पहुंची पुर्तगाल

क्रोएशिया के खिलाफ मिली जीत के साथ ही पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है. मुकाबले के पहले हाफ में पुर्तगाल और क्रोएशिया की ओर से कोई भी गोल नहीं हुआ. दोनों टीमों के डिफेंस ने शुरुआती 45 मिनटों में जबरदस्त खेल दिखाया. हालांकि, दूसरे हाफ के आगाज के साथ ही इवान पेरिसिच ने क्रोएशिया को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई. हालांकि, इस बढ़त को पुर्तगाल ने ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया. रोनाल्डो ने पेनल्टी के रूप में मिले शानदार मौके को भुनाते हुए बेहतरीन गोल दागा और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

क्रोएशिया हुई बाहर

इसके बाद इंजरी टाइम में राफेल लियाओ के बेहतरीन पास पर रामोस ने पुर्तगाल की तरफ से दूसरा गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी. अतिरिक्त समय में क्रोएशिया की ओर से मारियो पासालिक ने गोल किया, लेकिन मारियो के ऑफसाइड होने की वजह से गोल को अमान्य करार दे दिया गया और क्रोएशिया का जश्न जल्द ही दुख में तब्दील हो गया. यह क्रोएशिया के दिग्गज खिलाड़ी लुका मॉड्रिक का आखिरी विश्व कप मुकाबला भी रहा. मैच के बाद रोनाल्डो मॉड्रिक से गले मिलते हुए भी नजर आए. पुर्तगाल ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं, हार के साथ क्रोएशिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है. (इनपुट्स: आईएएनएस)