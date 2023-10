Hindi Sports Hindi

Cristiano Ronaldo Ignores Salman Khan Video Goes Viral On Social Media

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सलमान खान को किया इग्नोर ! सोशल मीडिया यूजर्स का फूटा गुस्सा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सलमान खान का एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों दिग्गज बॉक्सिंग मैच देखते नजर आए थे

(Photo-Twitter)

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कार्यक्रम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग लेने पहुंचे थे. सऊदी में हुए इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे, मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें इग्नोर कर निकल गए. सोशल मीडिया पर इसे लेकर घमासान मचा है.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी भीड़ के बीच सलमान खान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते रह जाते हैं और वह उन्हें इग्नोर कर आगे चले जाते हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रोनाल्डो ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को इग्नोर किया.

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उनकी एक झलक के लिए पाने के लिए बेताब रहते हैं, मगर सऊदी में जो हुआ, उसे लेकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने सलमान खान को इग्नोर करने पर भड़ास निकाली है.

Salman Khan was brutally ignored by Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/abFbg13DVI — Anjali Dubey (@Muje_DrugsDo) October 30, 2023

हालांकि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक साथ फिर नजर आ रहे हैं, जहां सलमान खान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ देख भी नहीं रहे हैं.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन

those who are trolling salman for ignoring ronaldo to him

meanwhile salman stands and didn’t give a sh*t to ronaldo#SalmanKhan #Tiger3 pic.twitter.com/T3XK1hlQJW — salmanics (@janamohamedgoma) October 30, 2023

Rumor has it that Salman Khan is STILL standing there waiting for Cristiano Ronaldo to notice him LMAOOO pic.twitter.com/j4HJWMO2TM — Amira (@iamamiramia) October 29, 2023

RECOGNITION FROM A BIG CELEBRITY DOESN’T DEFINE A PERSON’S WORTH.

People are trolling Salman Khan because Cristiano Ronaldo didn’t recognize him in this vedio.

But does that really matter?

Salman Khan has touched the lives of countless people in India, particularly those in… pic.twitter.com/HxZKcTXGxm — Pֆყo Heba (@0hebafathi) October 30, 2023

बता दें कि एक दिन पहले भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों दिग्गज एक साथ बॉक्सिंग मैच देखते नजर आए थे. दोनों दिग्गजों की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब प्यार लुटाया था.