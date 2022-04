पुर्तगाल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) और उनके फैन्स के लिए यह खबर दिल दुखाने वाली है कि उनके नवजात बेटे का जन्म के बाद निधन हो गया. क्रिस्टियानो की गर्लफ्रेंड जियोर्जिना रोड्रिग्स ने हाल ही जुड़वा बच्चो को जन्म दिया था, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी. रोनाल्डो ने सोमवार को इस दुख भरी खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद उनके फैन्स भी निराश हैं.

रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया और उनके बेटे का निधन हो गया. इसके बाद रोनाल्डो ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हम अत्यंत दुख के साथ यह बता रहे हैं कि हमारे बेटे का निधन हो गया है.’ उन्होंने लिखा, ‘यह अत्यंत दुखदाई है, जो हर माता-पिता महसूस कर सकते हैं. बस हमारी बेटी के जन्म से हमें इस मुश्किल घड़ी में जीने की ताकत मिल रही है, जिसमें कुछ उम्मीदें और खुशियां हैं. हम डॉक्टरों और नर्सों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारा विशेष ख्याल रखा और सहयोग दिया.’

37 वर्षीय इस स्ट्राइकर ने आगे लिखा, ‘हम सभी इस दुखभरे पल के चलते गहरे सदमे में हैं और सभी से अपील करते हैं कि इस बेहद मुश्किल समय में हमारी निजता का ख्याल करें.’

उन्होंने लिखा, ‘हमारे नन्हे बेटे, तुम हमारे दूत हो. हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे.’ रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्वीट कर इस दुख की घड़ी में अपना समर्थन जताया है. मैनचेस्टर ने अपने टि्वटर पर लिखा, ‘तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है क्रिस्टियानो आपको और आपके परिवार को इस मुश्किल समय में प्यार और शक्ति की दुआ करते हैं.’

Your pain is our pain, @Cristiano 💔

Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi

— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022