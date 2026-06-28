फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया का जलवा, घाना को 2-1 से हराकर नॉकआउट में मारी धमाकेदार एंट्री, मोड्रिच का दिखा मैजिक

Croatia : फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराकर नॉकआउट यानि राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. दिग्गज लुका मोड्रिच के जादुई कॉर्नर और व्लासिच के हेडर ने क्रोएशिया को ये शानदार जीत दिलाई.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 28, 2026, 11:08 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया का जलवा, घाना को 2-1 से हराकर नॉकआउट में मारी धमाकेदार एंट्री, मोड्रिच का दिखा मैजिक
क्रोएशिया ने नॉकआउट में बनाई जगह
  • क्रोएशिया ने ग्रुप एल (Group L) के रोमांचक मुकाबले में घाना को 2-1 से हराया.
  • जीत के साथ ही क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 यानि नॉकआउट में जगह बना ली है.
  • मैच के 31वें मिनट में पेटार सुचिच ने 30 गज की दूरी से गोल दागकर क्रोएशिया का खाता खोला.
  • 83वें मिनट में कप्तान लुका मोड्रिच के जादुई कॉर्नर पास पर निकोला व्लासिच ने हेडर से मैच विनिंग गोल दागा.
  • घाना को 2-1 से हराकर नॉकआउट में मारी धमाकेदार एंट्री, मोड्रिच का दिखा मैजिक

FIFA world cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एल (Group L) के एक बेहद अहम और कड़े मुकाबले में क्रोएशिया ने बाजी मार ली है. क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से धूल चटाकर सीधे राउंड ऑफ 32 यानि नॉकआउट स्टेज का टिकट हासिल कर लिया है. अगले दौर में पहुंचने के लिए क्रोएशिया को सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी, लेकिन टीम ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और पूरे तीन अंक बटोरे.

सुचिच के गोल से मिली शुरुआती बढ़त

मैच की सीटी बजते ही क्रोएशिया के खिलाड़ियों ने घाना के डिफेंस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था. मैच के 17वें मिनट में ही निकोला व्लासिच का एक शॉट गोल पोस्ट से टकराकर बाहर निकल गया, लेकिन फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. मैच के 31वें मिनट में पेटार सुचिच ने मैदान के बीच से गेंद को ड्रिबल किया और लगभग 30 गज की दूरी से एक ऐसा दमदार शॉट मारा, जिसे रोकने में घाना का गोलकीपर नाकाम रहा. इस गोल के साथ क्रोएशिया पहले हाफ में 1-0 से आगे रहा.

और पढ़ें: FIFA World Cup 2026: नॉकआउट राउंड में स्पेन ने की एंट्री, उरुग्वे का खेल खत्म

घाना का पलटवार

पहले हाफ में पूरी तरह बैकफुट पर रही घाना की टीम ने दूसरे हाफ में अपनी रणनीति बदली. घाना के स्ट्राइकर्स ने कमाल की वापसी की और क्रोएशिया के गोल पोस्ट पर लगातार हमले किए. आखिरकार मैच के 73वें मिनट में घाना को एक फ्री किक मिली. डेरेक लुकासेन ने इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और गेंद को सीधे नेट में डालकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

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मोड्रिच का जादुई कॉर्नर और व्लासिच का हेडर

मैच जब बराबरी पर था, तब मैदान पर क्रोएशिया के दिग्गज कप्तान लुका मोड्रिच का अनुभव काम आया. मैच के 83वें मिनट में क्रोएशिया को कॉर्नर मिला. मोड्रिच ने हवा में लहराता हुआ एक बेहतरीन पास दिया, जिस पर निकोला व्लासिच ने शानदार जंप लगाते हुए जोरदार हेडर मारा. गेंद सीधे गोलकीपर को छकाते हुए नेट में चली गई और स्कोर 2-1 हो गया.

राउंड ऑफ 32

आखिरी के मिनटों में घाना ने बराबरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन क्रोएशिया के अभेद्य डिफेंस ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया. इस बड़ी जीत के साथ क्रोएशिया अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा. अब नॉकआउट स्टेज में उनका मुकाबला ग्रुप के (Group K) के उपविजेता से होगा. वहीं दूसरी ओर, घाना का सफर अब मुश्किल में है और उसे आगे जाने के लिए बाकी ग्रुप के परिणामों पर निर्भर रहना होगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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