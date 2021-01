सीनियर भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) IPL के नए सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेलते दिखाई देंगे. तीन बार की चैंपियन सीएसके ने उथप्पा को इस सीजन के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स से कैश डील में ट्रेडिंग की है. उथप्पा ने पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 12 मैच खेले थे. लेकिन वह सिर्फ 196 रन ही बना सके, जिसमें 41 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था. Also Read - IPL 2021 Auction: खिलाड़ियों की नीलामी, देखें- किस टीम के बटुए में है कितना पैसा

आईपीएल के पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2020 में निराशा हाथ लगी थी. इस सीजन इस टीम ने अपना सफर सबसे निचले पायदान पर खत्म किया. यह टीम सिर्फ 6 मैचों में जीत दर्ज कर पाई. Also Read - IPL Retention 2021: पिछले सीजन नंबर 5 पर थी KKR, फिर भी नहीं किए कोई खास बदलाव

रॉयल्स से बाहर होने के बाद उथप्पा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मैंने रॉयल्स के खेमे में अपने पिछले साल को एंजॉय किया. इस फ्रैंचाइजी का हिस्सा होना शानदार अनुभव था. अब मैं अपनी क्रिकेट यात्रा के अगले पड़ाव के लिए उत्साहित हूं, जिसमें मुझे सीएसके के साथ जुड़ना है.’

