सलामी बल्लेबाजों पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की 138 रनों की शानदार साझेदारी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के दिए 189 रनों के लक्ष्य का 18.4 ओवर में हासिल कर 7 विकेट से अपना पहला मैच जीता। चेन्नई की ओर से शार्दुल ठाकुर को दो सफलताएं मिली, जबकि ड्वेन ब्रावो को एक विकेट मिला।