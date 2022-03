CSK vs KKR: आईपीएल 2022 की शुरुआत आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच मैच के साथ होने जा रही है. मैच से ठीक पहले सीएसके के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. टीम के स्‍टार ऑलराउंडर दीपक चाहर अपनी खोई फिटनेस को पाने की दिशा में सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं. शनिवार को उन्‍होंने नेट्स में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. हालांकि आज के मैच में खेल पाना उनके लिए संभव नहीं है. दीपक चाहर भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. दीपक तभी से बेंगलुरू स्थिति राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. सीएसके ने कुछ दिन पहले ही यह साफ कर दिया था कि शुरुआती मैच में दीपक चाहर का खेल पाना संभव नहीं है. चेन्‍नई ने ऑक्‍शन के दौरान 14 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम खर्च कर दीपक चाहर को फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ा है. साल 2019 में दीपक ने चेन्‍नई के लिए खेलते हुए ही आईपीएल में डेब्‍यू किया था.Also Read - IPL 2022: कप्तानी के भार से मुक्त Virat Kohli, इस सीजन ट्रॉफी दिलाने पर फोकस

