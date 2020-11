Kings XI Punjab Out of Playoff Battle: आईपीएल 2020 के 53वें मुकाबले में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने किंग्‍स इलेवन पंजाब पर नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही केएल राहुल (KL Rahul) की कप्‍तानी वाली पंजाब की टीम का सफर मौजूदा सीजन में यहीं खत्‍म हो गया है. चेन्‍नई पहले ही प्‍लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. आज उसने पंजाब को भी इस दौड़ से बाहर कर दिया है. पंजाब को प्‍लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 14 अंक की दरकार थी. इसके बाद भी उन्‍हें अन्‍य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर होना पड़ता. Also Read - CSK vs KXIP HIGHLIGHTS: चेन्नई सुपरकिग्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ किंग्स XI पंजाब- ये हैं उसकी हार के 5 बड़े कारण

पहले सात में से केवल एक मैच में मिली जीत Also Read - रोहित शर्मा खाली वक्‍त में बेटी समायरा संग समुद्र किनारे कर रहे हैं डॉल्‍फिन के साथ मस्‍ती, रितिका ने कहा...

किंग्‍स इलेवन पंजाब के कप्‍तान केएल राहुल का प्रदर्शन भले ही आईपीएल 2020 में शानदार रहा हो लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब की शुरुआत मौजूदा सीजन में बेहद खराब रही थी. पहले सात में से छह मुकाबलों में पंजाब को हार नसीब हुई. इस दौरान वो केवल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ही 97रन से हरा पाए. दिल्‍ली के हाथों सुपर ओवर में हार के अलावा किंग्‍स इलेवन पंजाब को राजस्‍थान, मुंबई, चेन्‍नई, हैदराबाद, कोलकाता के हाथों हार मिली. Also Read - आखिरी मैच खेलने के सवाल पर धोनी ने कहा Definitely Not; CSK फैंस ने ट्विटर पर जाहिर की खुशी

दूसरे हॉफ में पंजाब की जबर्दस्‍त वापसी

बेहद निराशाजनक शुरुआत के बाद अनिल कुंबले (Anil Kumble) की कोचिंग पंजाब के काम आती नजर आई. क्रिस गेल की टीम में वापसी के साथ ही पंजाब को बैक टू बैक पांच मैचों में जीत मिली. पंजाब ने पहले बैंगलोर को आठ विकेट से हराया. फिर अगले मैच में उसे डबल सुपर ओवर के बाद मुंबई के खिलाफ जीत मिली.

पंजाब ने फिर दिल्‍ली को पांच विकेट से हराया. फिर हैदराबाद पर पंजाब के धुरंधर भरी पड़े और उन्‍हें 12 रन से हराया. कोलकाता के खिलाफ केएल राहुल की टीम को आठ विकेट से जीत मिली.

जीत का सिलसिला टूटते ही बाहर हुआ पंजाब

लगातार पांच जीत के बाद पंजाब के पास 12 मैचों के बाद छह जीत के साथ कुल 12 अंक हो गए थे. बाकी बचे दो मुकाबले जीतते ही पंजाब की 16 अंकों के साथ प्‍लेऑफ में जगह पक्‍की हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

13वें मैच में पंजाब को राजस्‍थान से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद भी पंजाब प्‍लेऑफ में अन्‍य टीमों के खराब प्रदर्शन की बदौलत प्‍लेऑफ में जगह बना सकती थी लेकिन आज चेन्‍नई के हाथों मिली नौ विकेट से हार के बाद पंजाब की प्‍लेऑफ में पहुंचने की उम्‍मीदें पूरी तरह खत्‍म हो गई.

इन खिलाड़ियों का टूर्नामेंट में रहा जलवा

राहुल का ऑरेंज कैप पर कब्‍जा

भले ही पंजाब प्‍लेऑफ से बाहर हो लेकिन कप्‍तान केएल राहुल के लिए ये सीजन काफी शानदार रहा. उन्‍होंने 14 मैचों में 55.83 की औसत से 670 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से एक शतक और सर्वाधिक पांच अर्धशतक निकले. राहुल इस वक्‍त ऑरेंज कैप पर कब्‍जा जमाए बैठे हैं. दूसरे नंबर पर मौजूद शिखर धवन भी उनसे रन बनाने के मामले में करीब 200 रन पीछे हैं.

मयंक अग्रवाल: पंजाब के दूसरे सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल चोट के चलते इस सीजन में 11 मुकाबले ही खेल पाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से 38.55 की औसत से 424 रन निकले.

मोहम्‍मद शमी: मुश्किल वक्‍त में मोहम्‍मद शमी ने पंजाब के लिए गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. उन्‍होंने 14 मैचों में 20 विकेट निकाले. मौजूदा वक्‍त में वो सर्वधिक विकेट लेने वालों की सूची में पांचवें स्‍थान पर हैं.