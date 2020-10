किंग्‍स इलेवन पंजाब के खिलाफ (Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab) खेला गया आईपीएल 2020 का मुकाबला मुख्‍य रूप से शेन वॉटसन (Shane Watson) और फाफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) के बीच बनी 181 रन की अटूट पारी के लिए फैन्‍स के दिलों में जगह बना चुका है. मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स को 10 विकेट से शानदार जीत मिली. इस मैच को एक और वजह से भी याद किया जाएगा. चेन्‍नई सुपर किंगस के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने इस मुकाबले में आईपीएल में अपने 100 कैच भी पूरे कर लिए हैं. Also Read - DC vs RCB: आज नई जर्सी में मैदान पर नजर आएगी दिल्‍ली की टीम, फ्रेंचाइजी ने बताया कारण

पंजाब की पारी के 18वें ओवर के दौरान धोनी ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पंजाब के कप्‍तान केएल राहुल का कैच पकड़ा और आईपीएल में 100 कैच पूरे किए.

धोनी के नाम आईपीएल में 195 मैचों में 139 शिकार हैं जिसमें 100 कैच और स्टम्पिंग शामिल हैं. उनसे आगे सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने विकेटकीपर के तौर पर 100 कैच लिए हैं. कार्तिक ने 186 आईपीएल मैचों में कुल 133 शिकार किए हैं जिसमें से 103 कैच और 30 स्टम्पिंग शामिल है.

पंजाब के खिलाफ मिली जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम अब आठवें पायदान से उपर उठते हुए छठे नंबर पर आ गई है. चेन्‍नई ने अबतक खेले पांच मैचों में से दो में जीत दर्ज की है जबकि तीन मैचों में उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा है.