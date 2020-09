चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के सीनियर बल्लेबाज शेन वाटसन (Shane Watson) के जज्बे को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की जा रही है। फैंस वाटसन को सीएसके का सच्चा योद्धा बोल रहे हैं और इसके पीछे का कारण काफी भावुक है। Also Read - कोलकाता के खिलाफ हार के बाद कप्तान वार्नर ने कहा, हैदराबाद ने 30-40 रन कम बनाए थे

दरअसल इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने हाल ही में खुलासा किया कि बुधवार को अपनी दादी के निधन के बाद भी उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में खेलना का फैसला किया। Also Read - IPL 2020 में पहली जीत पर बोले कार्तिक- युवा खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते देख अच्छा लगा

वाटसन ने अपने यू-ट्यूब चैनल ‘द डीब्रीफ’ में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी दादी रिची का निधन बुधवार को हुआ था। उन्होंने कहा, “मुझे दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं लेकिन मैं उन तक अपना प्यार पहुंचा रहा हूं।” Also Read - IPL 2020, RR vs KXIP, Preview: शारजाह के छोटे मैदान पर भिड़ेंगी राहुल और स्मिथ की टीमें

Shane Watson revealed that his grandmother passed away on Wednesday but still he played for Chennai Super Kings on Friday in #IPL2020 . He is giving everything for this franchise – even played when blood from bleeding from legs in IPL 2019 final.

This is “The Debrief” for our game last night against the Dehli Capitals.

In this video I also pay tribute to my Nana who passed away on Wednesday and also my hero Dean Jones who both are going to be dearly missed. #gonetoosoon #CSKvsDC #CSK #whistlepoduhttps://t.co/QQ95QItvCN

— T20 Stars (@stars_t20) September 26, 2020