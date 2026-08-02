CTTC 2026: अंकुर भट्टाचार्जी बने चैंपियन, ऑल-इंडियन फाइनल में पायस जैन को हराकर जीता गोल्ड

भारत के अंकुर भट्टाचार्जी ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के मेंस सिंगल्स फाइनल में पायस जैन को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. चलिए आपको दोनों खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं.

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इस पूरे टूर्नामेंट में अंकुर ने आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ खेला. (Photo from Rekha Gupta X Account)

अंकुर भट्टाचार्जी ने CTTC 2026 में मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता

फाइनल में उन्होंने भारतीय खिलाड़ी पायस जैन को 4-3 से हराया

सातवें और निर्णायक गेम में अंकुर ने शानदार संयम दिखाकर जीत दर्ज की

पूरे टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया

CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC) 2026 में भारत के अंकुर भट्टाचार्जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जहां अंकुर ने पायस जैन को 4-3 से हराया. यह मैच सातवें और आखिरी गेम तक पहुंचा, जहां अंकुर ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया और जीत दर्ज कर चैंपियन बने.

अंकुर ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया दम

अंकुर भट्टाचार्जी ने पहले राउंड में बाय मिलने के बाद शानदार लय बरकरार रखी. उन्होंने राउंड ऑफ-32 में सिंगापुर के निकोलस टैन को 4-1 से हराया. इसके बाद, उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के क्रिस्टोस थियोफानस को 4-0 से मात दी. क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निकोलस लुम को 4-1 और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के कॉनर ग्रीन को भी 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस पूरे टूर्नामेंट में अंकुर ने आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ खेला.

पायस जैन ने भी दी शानदार परफॉर्मेंस

फाइनल हारने के बावजूद पायस जैन की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही. पहले राउंड में बाय मिलने के बाद उन्होंने मलेशिया के जावेन चूंग को 4-0 से हराया. इसके बाद सिंगापुर के जोश चुआ को 4-2 से हराकर आगे बढ़े. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत के अनुभवी खिलाड़ी हरमीत देसाई को 4-1 से मात दी, जबकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के आदित्य सरीन को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंचे.

CTTC 2026 में भारत का रहा दबदबा

बता दें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 भारत के लिए यादगार रही. अंकुर भट्टाचार्जी के मेंस सिंगल्स गोल्ड के अलावा भारत ने मेंस टीम और विमेंस टीम खिताब भी जीते. श्रीजा अकुला ने विमेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि यशस्विनी घोरपड़े भी फाइनल में पहुंचीं, जिससे भारत का गोल्ड पहले ही पक्का हो गया था. इसके अलावा, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते.