CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में भारत का दबदबा, टूर्नामेंट में 6 गोल्ड और 4 सिल्वर

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न हुए 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (CTTP 2026) में भारत का दबदबा साफतौर पर देकखने को मिला. भारत ने इस टूर्नामेंट में 6 गोल्ड जीतने अलावा 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा किया. भारत ने इस प्रतियोगिता के टीम गेमों के दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल पहले ही अपने नाम कर लिया था. इसके बाद रविवार को उसने महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स के सभी 4-4 पदकों पर कब्जा जमाया. यानी भारत ने दोनों श्रेणियों के गोल्ड, सिल्वर और 2-2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.
महिला डबल्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल भी भारत के ही खाते में गया. यहां अकुला श्रीजा और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने फाइनल में हमवतन जोड़ी यशस्वी घोरपड़े और दिव्यांशी भौवमिक की जोड़ी को हराया, लेकिन गोल्ड और सिल्वर भारत के खाते में ही गया वहीं इस श्रेणी में एक ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया के खाते में गया तो वहीं तनीषा कोटेचा और सयाली वानी की जोड़ी ने यहां ब्रॉन्ड मेडल अपने नाम किया.
पुरुष डबल्स में मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी की मलेशिया की क्वी शेन वॉन्ग और जावेन चूंग की जोड़ी से गोल्ड मेडल गंवा कर सिल्वर से संतोष करना पड़ा. इस कैटिगरी में जी. साथियान और हरमीत देसाई को ब्रॉन्ज मेडल मिला एक अन्य ब्रॉन्ज पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम लिखा.
मिक्स्ड डबल्स का गोल्ड मेडल भी भारतीय जोड़ी मानव ठक्कर और तनीषा कोटेज ने भारती की झोली में डाला था. यहां सिल्वर मेडल मलेशिया के नाम हुआ, जबकि दोनों ब्रॉन्ज मेडल पर जी. साथियान और श्रीजा अकुला और मानुष शाह और स्वास्तिका घोष ने अपने नाम किया.
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पुरुष एकल फाइनल में अंकुर ने रोमांचक मुकाबले में पायस जैन को 4-3 (11-8, 9-11, 7-11, 11-8, 4-11, 11-4, 11-9) से हराकर खिताब जीता. निर्णायक गेम में पायस ने 7-4 की बढ़त बनाकर जीत की ओर कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन अंकुर ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 8-8 से बराबर किया और फिर 10-9 की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद पायस का रिटर्न बाहर जाने से अंकुर ने निर्णायक गेम 11-9 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया.
महिला एकल फाइनल में यशस्विनी ने एकतरफा अंदाज में श्रीजा अकुला को 4-1 (11-6, 11-1, 8-11, 11-7) से हराया. भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए. मेजबान टीम को एकमात्र निराशा पुरुष डबल्स में मिली, जहां मलेशिया के शेन क्यू वोंग और जावेन चोंग की जोड़ी ने फाइनल में भारत के मानव ठक्कर और मनुष शाह को 11-9, 12-10, 11-7 से हराकर खिताब जीता.
महिला डबल्स का फाइनल पूरी तरह भारतीय रहा, जिसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास ने यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 (11-8, 11-13, 11-8, 11-6) से हराकर खिताब जीता। मिक्स्ड डबल्स फाइनल में भारत के मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए मलेशिया की ऐ जिन और रिचर्ड रुई की जोड़ी को 3-2 (11-8, 10-12, 10-12, 11-9, 11-5) से हराकर खिताब अपने नाम किया.
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