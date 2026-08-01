CTTC 2026: भारत का शानदार अभियान जारी, मनुष शाह और हरमीत देसाई ने कमाल किया

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC) 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. पुरुष और महिला सिंगल्स मुकाबलों में भारत के ज्यादातर खिलाड़ियों ने प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. मनुष शाह और अनुभवी खिलाड़ी हरमीत देसाई ने बेहतरीन जीत दर्ज कर भारत की उम्मीदों को और मजबूत किया. वहीं डबल्स मुकाबलों में भी भारतीय जोड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अगले दौर में जगह बनाई.
मनुष शाह को ऑस्ट्रेलिया के चुलोंग नी के खिलाफ पहले गेम में हार मिली, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार चार गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. दूसरी ओर हरमीत देसाई भी पहले गेम में पिछड़ गए थे, लेकिन अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने अगले चार गेम जीतकर प्री-क्वार्टरफाइनल का टिकट पक्का कर लिया. दोनों खिलाड़ियों की जीत से भारत का अभियान और मजबूत हो गया.
विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर मौजूद मानव ठक्कर ने मालदीव के खिलाड़ी को सीधे गेमों में हराकर आसान जीत दर्ज की. इसके अलावा सनिल शेट्टी, जस मोदी, पायस जैन और आकाश पाल ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया. भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. एच. जेहोब, अंकुर भट्टाचार्जी, स्नेहित और रोनित भांजा ने भी जीत दर्ज कर प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली.
महिला सिंगल्स में श्रीजा अकुला को ऑस्ट्रेलिया की जियामुवा वू ने कड़ी टक्कर दी. सात गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में श्रीजा ने आखिरकार जीत हासिल कर अगले दौर में जगह बनाई. वहीं स्वस्तिका घोष, अनुशा कुटुंबाले, सिंड्रेला दास, तनीषा कोटेचा, नित्या श्री मणि, सयाली वानी, सुतिर्था मुखर्जी, दिव्यांशी भौमिक और यशस्विनी घोरपड़े ने भी अपने मुकाबले जीतकर भारत की पदक उम्मीदों को मजबूत किया. हालांकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना भी करना पड़ा.
सिंगल्स के साथ-साथ डबल्स मुकाबलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स तीनों वर्गों में कई भारतीय जोड़ियां प्री-क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई हैं. इससे भारत की पदक जीतने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनकर उभरी है और अब सभी की नजर अगले दौर के मुकाबलों पर रहेगी.
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