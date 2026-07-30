CTTC 2026: फाइनल में भारत की शानदार वापसी, मानव और मानुष ने दिलाया गोल्ड मेडल

CTTC 2026: भारत ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है. इस मुकाबले में पुरुष टीम ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है.

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CTTC 2026

CTTC 2026: भारत ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC 2026) में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष टीम का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराया. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी मैच तक नतीजा तय नहीं हो पाया. खास बात यह रही कि लीग चरण में भारत को इसी मलेशिया से हार मिली थी, लेकिन फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए खिताब जीत लिया. मानुष शाह और मानव ठक्कर ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी भी दर्ज कराई.

मानुष शाह ने निर्णायक मुकाबले में दिलाई जीत

फाइनल का फैसला पांचवें और आखिरी मैच में हुआ. दुनिया के 40वें नंबर के खिलाड़ी मानुष शाह ने मलेशिया के जैवेन चोंग के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और सीधे गेम में जीत दर्ज कर भारत के लिए गोल्ड पक्का कर दिया. इससे पहले चौथे मैच में मानव ठक्कर ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मलेशिया के की शेन वोंग ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला जीत लिया. इसके बाद स्कोर 2-2 से बराबर हो गया था. ऐसे में आखिरी मुकाबले का दबाव मानुष शाह पर था, जिसे उन्होंने शानदार प्रदर्शन से जीत में बदल दिया.

महिला टीम ने मलेशिया को नहीं दिया कोई मौका

पुरुष टीम से पहले भारतीय महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. फाइनल में भारत की ओर से स्वास्तिका ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. इसके बाद श्रीजा अकुला ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की. एक समय मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया था, लेकिन श्रीजा ने निर्णायक गेम जीतकर भारत की बढ़त कायम रखी. तीसरे मुकाबले में यशस्विनी ने पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी की और 3-1 से जीत दर्ज करते हुए भारत को खिताब दिला दिया. महिला टीम ने पूरे फाइनल में शानदार खेल दिखाया.

दोनों टीमों को मिली इनामी राशि

पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीतने के बाद भारतीय टीमों को 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी गई. पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और टीम इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा. खिलाड़ियों की शानदार तैयारी और बेहतरीन तालमेल का नतीजा रहा कि भारत दोनों वर्गों में चैंपियन बना. इस जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए टीम को मजबूती मिलेगी.

भारत के लिए यादगार रहा CTTC 2026

CTTC 2026 भारत के लिए बेहद सफल टूर्नामेंट साबित हुआ. पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया. फाइनल में खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की. खासकर मानुष शाह, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, स्वास्तिका और यशस्विनी ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा. इस दोहरी सफलता ने भारतीय टेबल टेनिस की बढ़ती ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया.