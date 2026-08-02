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CTTC 2026: पुरुष डबल्स में भारत ने जीता सिल्वर, महिला सिंगल के फाइनल में श्रीजा अकुला

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: पुरुष डबल्स में मानव ठक्कर और मानुष शाह को फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा. महिला सिंगल्स में श्रीजा अकुला से गोल्ड की आस है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 2, 2026, 4:56 PM IST
manav Thakkar and manush shah
मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी @YouTube Video से ग्रैब
  • सेमीफाइनल में हमवतन जोड़ी को हराकर फाइनल में पहुंची मानव-मानुष की जोड़ी
  • फाइनल में मलेशिया के वॉन्ग और चूंग की जोड़ी से सीधे गेम में मिली हार
  • महिला सिंगल के फाइनल में पहुंची ही श्रीजा अकुला, भारत को गोल्ड की आस
  • आज कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का अंतिम दिन, सिंगल डबल्स में भारत पदकों का दावेदार

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के पुरुष डबल्स में भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है. फाइनल में पहुंची मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी को मलेशिया के वॉन्ग क्यूएस और चूंग जावेन से 3 सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में हमवतन जोड़ी जी साथियान और हरमीत देसाईं को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन मलेशिया के सामने यह जोड़ी गोल्ड जीतने से चूक गई.

उधर महिला सिंगल्स में भारत की स्टार खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने फाइनल में एंट्री कर ली है. उन्होंने सेमीफाइनल में अपने ही देश की सिंड्रेला दास को हरकर फाइनल में जगह बनाई. 7 गेम तक चले इस मैच में श्रीजा और सिंड्रेला पहले 6 गेम तक 3-3 की बराबरी पर थे. श्रीजा ने मैच के अंतिम गेम में बाजी मारकर 4-3 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की की.

और पढ़ें: CTTC 2026: भारत का शानदार अभियान जारी, मनुष शाह और हरमीत देसाई ने कमाल किया

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 28 वर्षीय इस श्रीजा ने इससे पहले भारत को महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जिताने भी भूमिका निभाई थी. तब सिंड्रेला और अकुला के साथ-साथ सुतीर्था मुखर्जी और यश्वनी घोरपड़े समेत अन्य खिलाड़ी एक लक्ष्य के लिए खेल रहे थे.

दूसरी ओर पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल से भी भारत के लिए अच्छी खबर है. यहां दोनों भारतीय जोड़ियां आमने-सानने थीं, जिसमें मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी ने जी. साथियान और हरमीत देसाईं को 3 सीधे गेमों में हरा दिया. हालांकि फाइनल में इस जोड़ी को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा. यह जोड़ी फाइनल में मलेशिया की वॉन्ग क्यूएस और चूंग जावेन की जोड़ी से 3 सीधे गेमों में हार गई.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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