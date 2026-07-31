CTTC 2026: मनुष शाह-स्वास्तिका घोष की शानदार जीत, प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC 2026) में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. पुरुष टीम खिताब जीतने के बाद अब भारत के स्टार खिलाड़ी मनुष शाह ने मिक्स्ड डबल्स में भी जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली है. मनुष ने स्वास्तिका घोष के साथ मिलकर भारतीय जोड़ी आकाश पाल और सुतिर्था मुखर्जी को हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल का टिकट पक्का किया. वहीं, मानव ठक्कर, तनिषा कोटेचा, अनुशा कुतुंबले, रोनित भांजा, पायस जैन और सिंड्रेला दास ने भी अपने मुकाबले जीतकर भारत की उम्मीदों को और मजबूत किया.
मिक्स्ड डबल्स राउंड ऑफ 32 में मनुष शाह और स्वास्तिका घोष का मुकाबला भारत की ही जोड़ी आकाश पाल और सुतिर्था मुखर्जी से हुआ. दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक रहा, लेकिन मनुष और स्वास्तिका ने बेहतर खेल दिखाते हुए 12-10, 11-6, 11-13, 11-8 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ दोनों खिलाड़ियों ने प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली. अब अगले दौर में उनका सामना मलेशिया की इम यिंग ली और तेय यू होंग की जोड़ी से होगा. मलेशियाई खिलाड़ियों ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की जोड़ी को सीधे गेमों में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया था.
भारत के अनुभवी खिलाड़ी मानव ठक्कर ने भी मिक्स्ड डबल्स में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने तनिषा कोटेचा के साथ मिलकर मलेशिया की एलिस ली सियान चांग और जिन झेन इम की जोड़ी को 11-9, 11-9, 11-5 से हराया. इस जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली. अब क्वार्टरफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए उनका मुकाबला सिंगापुर के निकोलस टैन और ले यिन सी की जोड़ी से होगा. सिंगापुर की टीम ने भी अपने शुरुआती मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों को सीधे गेमों में हराया था.
भारतीय जोड़ी अनुशा कुतुंबले और रोनित भांजा ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निकोलस व्हेन लुम और यांगजी लियू को 11-9, 11-6, 7-11, 11-9 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई. इसके अलावा पायस जैन और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने इंग्लैंड के अन्ना ग्रीन और बेंजामिन पिगॉट को 11-2, 11-3, 11-7 से हराया. भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में एकतरफा रहा और उन्होंने आसानी से प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली.
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. एक दिन पहले पुरुष टीम ने खिताब अपने नाम किया था और अब मिक्स्ड डबल्स में भी कई भारतीय जोड़ियां अगले दौर में पहुंच चुकी हैं. खास बात यह है कि मनुष शाह हाल ही में आई आईटीटीएफ पुरुष डबल्स रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान तक पहुंचे हैं. ऐसे में उनसे इस टूर्नामेंट में भी बड़ी उम्मीदें हैं. अगर भारतीय खिलाड़ी इसी लय को बनाए रखते हैं तो आने वाले मुकाबलों में भारत के खाते में कई पदक जुड़ सकते हैं.
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