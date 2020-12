टी20 क्रिकेट के आने से कहा जा रहा है कि इससे गेंदबाजों पर अधिक दबाव आ गया है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न (Shane Warne) इससे इत्तेफाक नहीं रखते. पूर्व कंगारू लेग स्पिनर वॉर्न ने क्रिकेट में बल्लेबाजों के बढ़ते दबाव के तर्क को खारिज करते हुए मौजूदा गेंदबाजों में अपने कौशल को निखारने, नई पहल करने और चुनौती का डटकर सामना करने की इच्छाशक्ति के अभाव पर निराशा जताई है. Also Read - India vs Australia: पिंक बॉल टेस्ट- शेन वॉर्न ने बताया ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग XI

वॉर्न का हालांकि मानना है कि गेंदबाज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे बल्लेबाजों को चुनौती दी जा सके. Also Read - India vs Australia- टेस्ट टीम में हार्दिक पांड्या को जगह मिलनी ही चाहिए: शेन वॉर्न

उन्होंने ट्वीट किया ,‘टी20 क्रिकेट में अधिकांश गेंदबाज आसानी से घुटने टेक रहे हैं. वे अपने कौशल को निखारने की कोशिश वैसी नहीं कर रहे हैं, जैसी बल्लेबाज करते हैं. हर किसी का एक खराब दिन होता है लेकिन गेंदबाजी का स्तर अच्छा नहीं है.’ Also Read - स्टीव वॉ के बेटे ऑस्टिन ने 21 साल की उम्र में क्रिकेट से लिया ब्रेक, जानें पूरी डिटेल

In T/20 cricket I’m disappointed that the majority of bowlers accept the fact they will get whacked and smashed all over the park. They are not improving or executing skills at the same rate as the batsman are. I understand anyone can have an off day – but it’s not good enough !!

— Shane Warne (@ShaneWarne) December 14, 2020