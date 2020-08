England vs Ireland 2020 Curtis Campher World Record : आयरलैंड के युवा बॉलिंग ऑलराउंडर कुर्टिस कैंफर (Curtis Campher) ने इंग्लैंड के (England vs Ireland) खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. कैंफर ने साउथैम्प्टन के रोज बाउल में शनिवार को खेले गए 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में 87 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल किया. कैंफर ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किया. Also Read - England vs Ireland 2nd ODI : शतक से चूके जॉनी बेयरस्टो, इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से हरा जीती सीरीज

डेब्यू वनडे में भी जड़ा था अर्धशतक

इससे पहले 21 साल के इस ऑलराउंडर ने सीरीज के पहले वनडे में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में 59 रन बनाने के साथ साथ एक विकेट भी लिया था जो उनका डेब्यू वनडे (Debut ODI) था.

कैंफर करियर के शुरुआती दो वनडे में 50 से अधिक रन बनाने और कम से कम एक विकेट लेने वाले पुरुष क्रिकेट के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं. ओवरऑल की बात करें तो वह इंग्लैंड की पूर्व महिला खिलाड़ी लेन थॉमस (Lynne Thomas) के बाद दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है.

…तब डेविड हसी पहुंचे थे नजदीक

कुर्टिस कैंफर सातवें या इससे निचले क्रम पर उतरकर शुरुआती दो वनडे में अर्धशतक जमाने वाले पहले वनडे क्रिकेटर हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डेविड हसी (David Hussey) ने अपने डेब्यू वनडे में नंबर छह पर खेलते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने सातवें नंबर पर उतरकर पचासा जड़ा था. कैंफर दो वनडे में 127 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेट चटकाए हैं.

इंग्लैंड बनाम आयरलैंड तीसरा वनडे कल

तीन मैचों की वनडे सीरीज में मेहमान आयरलैंड की टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 से पीछे है. सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मंगलवार को साउथैम्प्टन में खेला जाएगा.