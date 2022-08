भारत के सीनियर खिलाड़ी शरत कमल (Sharath Kamal) ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों (CWG 2022) में पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को अंकतालिका में पहुंचाया. शरत ने फाइनल में इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हराकर अपना दबदबा बढ़ाया. पहले गेम में पिछड़ जाने के बाद, शरत ने 29 साल के ब्रिटन के खिलाड़ी को 11-13, 11-7, 11-2, 11-6, 11-8 से हराकर 16 साल के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया.Also Read - CWG 2022: Lakshya Sen ने 20 वर्ष की आयु में खेला पहला Common Wealth Game, जीता स्वर्ण पदक |Watch Video

सोमवार स्वर्ण जीतने के साथ, शरत ने 2006 में खेलों में डेब्यू करने के बाद से राष्ट्रमंडल खेलों में अपने कुल पदकों की संख्या 13 कर ली है. इससे पहले रविवार को उन्होंने श्रीजा अकुला (Shreeja Akula) के साथ मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता था. Also Read - राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे शरथ कमल, निकहत जरीन

KAMAL KA KAMAAL@sharathkamal1wins against Liam (ENG) (4-1) (11-13, 11-7, 11-2, 11-6, 11-8) in the #TableTennis Men’s Singles event at the #CommonwealthGames2022

With this win, Sharath Kamal has bagged an overall 7medals at the CWG in different categoriespic.twitter.com/OC3vBo47iS

— SAI Media (@Media_SAI) August 8, 2022