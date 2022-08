शानदार फॉर्म में चल रहे देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को कुश्ती से पहला गोल्ड मेडल दिला दिया. उन्होंने 65 किलो भार वर्ग में कनाडा के लाचलान मैकनील को फाइनल मुकाबले में 9-2 से मात दी. बजरंग का आज यह तीसरा मुकाबला था और इस मुकाबले में 2 अंक गंवाने से पहले उन्होंने कोई भी अंक नहीं गंवाया था.Also Read - CWG 2022: अब 3 पहलवानों से गोल्ड की आस, अंशु मलिक फाइनल में हारीं, कुछ ही पलों में बजरंग का मुकाबला

बजरंग के इस पदक की बदौलत भारत एक बार फिर अंकतालिका में छठे पायदान पर पहुंच गया है. यह इन खेलों में उसका 7वां स्वर्ण पदक है. भारत के पास अब 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं और उसके कुल पदकों की संख्या 22 हो गई है. Also Read - LIVE Updates Commonwealth Games 2022, Day 8, Birmingham: बजरंग पूनिया के बाद साक्षी मलिक ने जीता गोल्ड, भारत का 8वां स्वर्ण

बजरंग ने इससे पहले 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और वह इस बार के डिफेंडिंग चैंपियन थे, जिन्होंने अपना पदक बचाने में सफलता हासिल की. टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग ने इंग्लैंड के जॉर्ज रैम पर तकनीकी श्रेष्ठता (10-0) से जीत दर्ज कर आसानी से फाइनल में जगह बनायी थी. Also Read - CWG 2022 : कॉमनवेल्थ खेलों के नौंवे दिन भारत का पूरा शेड्यूल, पदकतालिका में आगे बढ़ना चाहेगी टीम इंडिया

HATTRICK FOR BAJRANG AT CWG 🔥🔥🔥

Tokyo Olympics 🥉medalist, 3 time World C'ships medalist @BajrangPunia is on winning streak 🔥🔥 to bag his 3rd consecutive medal at #CommonwealthGames 🥇 🥇🥈

Utter dominance by Bajrang (M-65kg) to win 🥇 #Cheer4India #India4CWG2022

1/1 pic.twitter.com/MmWqoV6jMw

— SAI Media (@Media_SAI) August 5, 2022