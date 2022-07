Commonwealth Games 2022 Badminton Mixed Double India vs Pakistan: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स में शुक्रवार को बैडमिंटन स्‍टार अश्विनी पोनप्‍पा और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. पहले दिन दोनों ने मिक्‍सड डबल्‍स में पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद भाटी और घजाला सिद्धिकी को मात दी. पहले सेट में भारतीय जोड़ी को 21-9 से जीत मिली. इसके बाद दोनों ने दूसरे सेट में भी पाकिस्‍तानी दल को 21-12 से हरा दिया. इसके साथ ही भारत ने पाकिस्‍तान पर ओपनिंग ग्रुप स्‍टेज मैच में 3-0 से मात दी. पीवी सिंधू को एकल मैच में पाकिस्‍तान पर जीत मिली। उन्‍होंने महूर शहजाद को 21-7, 21-6 से हराया.Also Read - Birmingham 2022 Commonwealth Games Medal Tally: जानिए सबसे आगे कौन, किस नंबर पर है भारत?

* India beat Pakistan by 3-0 in opening group stage match of mix team event

* PV Sindhu beat Pakistan’s Mahoor Shahzad 21-7 21-6

* Kidambi Srikanth beat Pak’s Murad Ali 21-7 21-12

* Ashwini Ponappa/Sumeeth Reddy beat Pak pair 21-9 21-12 pic.twitter.com/1IyxMi7KVA

