कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स (Commonwealth Games 2022) से गुरुवार को एक अच्‍छी खबर आई. ट्रेक इवेंट में भारत की स्टार स्प्रिंटर हिमा दास (Hima Das) 200 मीटर स्पर्धा में अपनी हीट में पहले स्‍थान पर रही. हीमा ने इसके साथ ही इस स्‍पर्धा के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. उन्‍होंने महज 23.42 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की. हालांकि आगे आने वाली चुनौती हीमा के लिए आसान होने वाली नहीं हैं क्‍योंकि हीट-1 से नाईजीरिया की फेवर ओफिली अपनी रेस को 22.71 सेकेंड में ही खत्‍म कर चुकी है. इसी तर्ज पर हीट-5 में इलेन थॉम्पसन हेरा ने भी हीमा से कम समय लेते हुए 22.80 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की थी.Also Read - LIVE Commonwealth Games 2022 India, Day 7, Birmingham: हैमर थ्रो के फाइनल में मंजू बाला, हीमा दास ने SF में किया प्रवेश

हर हीट में कुल पांच महिला धावक दौड़ रही हैं. हीट-2 में हीमा दास अव्‍वल रही. उनकी हीट में जाम्बिया की रोडा नजोबवु 23.85 सेकेंड से दूसरे स्थान पर जबकि युगांडा की जासेंट नयामहुंगे 24.07 सेकेंड के समय से तीसरे स्थान पर रहीं. Also Read - कॉमनवेल्थ में पदक जीतने के बाद एशियाई खेलों में डेकॉथलन में भाग लेना चाहते हैं तेजस्विन शंकर

महिलाओं की 200 मीटर रेस में छह हीट से शीर्ष 16 सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई करेंगी. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कम से कम छह खिलाड़ियों ने हिमा की तुलना में बेहतर समय निकाला. Also Read - CWG 2022 : महिला सिंगल के प्री क्वार्टरफाइनल में पहुंची पीवी सिंधू

🇮🇳Hima Das into the semifinals of the women’s 200m after winning her heat. She finished in 23.42 seconds #Athletics 🏃‍♀️#CWG2022 pic.twitter.com/ptUCVPSYc1

