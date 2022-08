CWG 2022 Day 10 Updates: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल (Amit Panghal) और नीतू गंघास (Nitu Ganghas) ने राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) में अपने दबदबे भरा प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किये. दोनों मुक्केबाजों ने अपने मुकाबलों के फाइनल में मेजबान देश इंग्लैंड के प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया. पंघाल ने इस तरह पिछले चरण के रजत पदक का रंग बेहतर किया. उन्होंने पुरुषों के फ्लाईवेट (48-51 किग्रा) वर्ग में यूरोपीय चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता मैकडोनल्ड कियारान को 5-0 के अंतर से मात दी.Also Read - Commonwealth Games 2022: 10 हजार मीटर रेस वॉक में भारत के संदीप कुमार को ब्रॉन्ज मेडल, कनाडा को स्वर्ण

CWG 2022: Amit Panghal clinches another boxing gold for India in Flyweight category

सबसे पहले रिंग में उतरी नीतू ने महिलाओं के मिनिममवेट (45-48 किग्रा) वर्ग के फाइनल में विश्व चैम्पियनशिप 2019 की कांस्य पदक विजेता रेस्जटान डेमी जेड को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया. विश्व चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल अपने छोटे कद के बावजूद मुकाबले में दोनों मुक्केबाजों में बेहतर दिखायी दिये.

