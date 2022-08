मौजूदा विश्व चैम्पियन मुक्केबाज निकहत जरीन (Nikhat Zareen), अमित पंघल (Amit Panghal) और नीतू गंघास ने शनिवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों की अपनी स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्के कर लिए हैं. हालांकि देश को इन बॉक्सर से गोल्ड मेडल की आस है, जबकि जैसमीन ने लाइटवेट सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक जीता.Also Read - LIVE Commonwealth Games 2022 India Day 9 Birmingham: रवि दहिया-विनेश फोगाट के बाद नवीन ने भी जीता गोल्ड, कुश्ती से छठा स्वर्ण

जैसमीन लाइटवेट (57-60 किग्रा) स्पर्धा के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जेमा पेज रिचर्डसन से 2-3 से हार गईं, जिससे उन्होंने कांस्य पदक से संतोष किया. निकहत ने लाइट फ्लाईवेट (48-50 किग्रा) के एकतरफा सेमीफाइनल में इंग्लैंड स्टबले अलफिया सवानाह को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से पराजित किया. 26 साल की इस मुक्केबाज ने अपना दबदबा जारी रखते हुए तीनों दौर में सर्वाधिक अंक जुटाए. वह फाइनल में उत्तरीं आयरलैंड की कार्ले मैकनाॉल के सामने होंगी. Also Read - अविनाश मुकुंद सेबल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाकर पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में रजत पदक जीता

अमित पंघल ने पुरुषों की फ्लाईवेट (48-51 किग्रा) स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार फाइनल में प्रवेश किया. पिछली बार उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, जिससे इस बार वह पदक का रंग बदलना चाहेंगे. Also Read - CWG 2022 : प्रियंका गोस्वामी ने करियर बेस्ट प्रदर्शन कर महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल वॉक में सिल्वर जीता

