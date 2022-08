राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकतरफा फाइनल में 0-7 से से शर्मनाक हार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सिल्वर जीतने पर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी.पीएम ने ट्वीट किया, “राष्ट्रमंडल खेलों में उत्साही प्रदर्शन और रजत पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम पर गर्व है. मुझे विश्वास है कि ये टीम आने वाले समय में भारत को गौरवान्वित करती रहेगी और युवाओं को हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी.”Also Read - CWG 2022 : बैडमिंटन डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने जीता गोल्ड

Proud of the Men’s Hockey team for a spirited performance through the CWG and winning a Silver medal. I am confident this team will keep making India proud in the times to come and also inspire youngsters to pursue Hockey. #Cheer4India pic.twitter.com/7ECXbgXBCn

— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2022