Commonwealth Games 2022, Day-10 Updates: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा. ट्रैक एंड फील्ड के ट्रिपल जंप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक साथ गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. खास बात यह रही है कि चौथे स्थान पर भी भारतीय खिलाड़ी ही रहा. ट्रैक एंड फील्‍ड के ट्रिपल जंप स्पर्धा (Triple Jump Final) में भारत के एल्‍डोस पॉल (Eldhose Paul) ने गोल्‍ड मेडल तो वहीं, अब्‍दुल्‍ला अबू बाकर (Abdulla Aboobacker) ने सिल्‍वर मेडल पर पर कब्‍जा जमाया.Also Read - Commonwealth Games 2022: 10 हजार मीटर रेस वॉक में भारत के संदीप कुमार को ब्रॉन्ज मेडल, कनाडा को स्वर्ण

Eldhose Paul moves to Gold Medal position with that huge 17.03m jump in the final of Men’s Triple Jump at the #CommonwealthGames2022 @birminghamcg22 pic.twitter.com/HpjXuZcOmr

— Athletics Federation of India (@afiindia) August 7, 2022