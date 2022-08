भारतीय शटलर लक्ष्य सेन (Lakshaya Sen) ने सोमवार को एकल फाइनल में मलेशिया के त्जे योंग एनजी (Ng Tze Yong) को 19-21, 21-9, 21-16 से हराकर राष्ट्रमंडल गेम्स 2022 में भारत को 20वां स्वर्ण पदक दिलाया. अपने पहले सीडब्ल्यूजी प्रतियोगिता में डेब्यू करने वाले लक्ष्य ने पहला सेट हारने के बाद अविश्वसनीय रूप से अच्छी वापसी की और प्रकाश पादुकोण (1978), सैयद मोदी (1982) और पारुपल्ली कश्यप (2014) के बाद पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय शटलर बन गए.Also Read - Birmingham 2022 Commonwealth Games Medal Tally: लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के बाद शरथ कमल ने भी जीता गोल्ड, जानिए अब तक भारत के कुल कितने मेडल हुए?

किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर की जिया हेंग तेह को 21-15, 21-18 से हराकर कांस्य पदक जीतने के बाद पुरुष एकल बैडमिंटन में भारत का पहला और तीसरा पोडियम स्थान हासिल किया. Also Read - LIVE CWG 2022 Day-11 India : बैडमिंटन सिंधु-लक्ष्‍य के बाद में सात्‍विक-चिराग की जोड़ी ने जीता गोल्‍ड, TT में अचंता शरत कमल ने भी नाम किया गोल्‍ड

इससे पहले, दिन में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 21-15, 21-13 से हराकर महिला एकल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता. Also Read - CWG 2022: बैडमिंटन में गोल्ड हासिल करने के बाद भावुक हुई PV Sindhu, कहा घर पहुँचकर आराम करूंगी | Watch Video

Elated by the accomplishment of @lakshya_sen. Congratulations on winning the Gold medal in Badminton. He’s played excellently through the CWG and showed outstanding resilience during the Finals. He is India’s pride. Best wishes to him for his future endeavours. #Cheer4India pic.twitter.com/1b5elEPbHM

— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2022