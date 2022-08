कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. वेटलिफ्टिंग में भारत के लवप्रीत सिंह ने 109kg भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को 14वां पदक दिलाया. इन राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग से यह कुल 9वां पदक है, जबकि अभी इस प्रतियोगिता में कुछ अन्य कैटगरी बाकी हैं, जिससे भारत कुछ और पदक अपने नाम कर सकता है.Also Read - CWG 2022: भारत ने कनाडा 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में की एंट्री

लवप्रीत सिंह की बात करें तो उन्होंने स्नेच और क्लीन एंड जर्क में कुल 355 किलो भार उठाकर यह पदक अपने नाम किया. वह गोल्ड मेडल जीतने वाले कैमरून के नगाडजा नयाबेइयू ने 361किलो से 6 किलो पीछे रहे. Also Read - LIVE CWG 2022 Day 6: हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में की एंट्री

लवप्रीत सिंह ने स्नैच में अपने तीनों अटैम्प्ट सफलता के साथ कंप्लीट किए थे. उन्होंने इस राउंड में 157kg से शुरुआत की थी और तीसरे अटैम्प्ट में उसे बढ़ाते हुए वह 163kg तक ले गए. Also Read - Birmingham 2022 Commonwealth Games Medal Tally: लॉन बॉल्‍स-TT में गोल्‍ड, बैडमिंटन-वेटलिफ्टिंग में मिला सिल्‍वर, जानिए सबसे आगे कौन; किस नंबर पर पहुंचा भारत?

LOVEPREET WINS BR🥉NZE !!

The weightlifting contingent is giving us major MEDAL moments at #CommonwealthGames2022🤩

Lovepreet Singh bags Bronze🥉 in the Men's 109 Kg category with a Total lift of 355 Kg

Snatch- 163Kg NR

Clean & Jerk- 192Kg NR

Total – 355kg (NR) pic.twitter.com/HpIlYSQxBZ

— SAI Media (@Media_SAI) August 3, 2022