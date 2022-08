राष्‍ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) के पांचवें दिन भारतीय टेबल टेनिस (Table Tennis Mens) पुरुष टीम ने सिंगापुर को खिताबी मैच में मात देकर गोल्‍ड पर कब्‍जा किया. इसके साथ ही भारत ने मौजूदा खेलों के दौरान अपना पांचवां गोल्‍ड मेडल जीता. अंतिम मैच में भारत के हरमीत देसाई ने मैन्‍स सिंगल में बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज की. इसके साथ ही भारत ने पहले स्‍थान पर रहते हुए टेबल टेनिस मुकाबले का अंत किया. सिंगापुर की टीम को सिल्‍वर से संतोष करना पड़ा.Also Read - LIVE CWG 2022 Day-5: लॉन बॉल्‍स, टेबल टेनिस में भारत ने जीता गोल्‍ड, वेटलिफ्टिंग में विकास को सिल्‍वर, बैडमिंटन में पीवी सिंधु से आस

निर्णायक एकल मुकाबले में अपनी लय कायम रखते हुए जीत दर्ज की और भारतीय पुरूष टेबल टेनिस टीम ने मंगलवार को करीबी मुकाबले में सिंगापुर को हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्वर्ण बरकरार रखा. दुनिया के 121वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत ने तीसरे एकल में 133वीं रैंकिंग वाले झे यू क्लारेंस चीयू को 11 . 8, 11 . 5, 11 . 6 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की. Also Read - कौन हैं लॉन बॉल्‍स के गुमनाम स्‍टार्स जिन्‍होंने भारत को पहली बार इस स्‍पर्धा में दिलाया गोल्‍ड?

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पुरूषों की टीम स्पर्धा में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है. मैनचेस्टर में 2002 में हुए खेलों में टेबल टेनिस को शामिल किये जाने के बाद भारत का यह सातवां पदक है. Also Read - CWG 2022: लॉन बॉल्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाली इन 4 खिलाड़ियों को भी जान लीजिए

हरमीत और जी साथियान की जोड़ी ने योन इजाक क्वेक और यू इन कोएन पांग की जोड़ी को 13-11, 11-7, 11-5 से शिकस्त देकर भारत को शानदार शुरुआत दिलायी।

