CWG 2022: बर्मिंघम में हो रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games 2022) के चौथे दिन भारत ने दो पदक जीते. देश को दोनों पदक जूडो में मिले हैं. सुशीला देवी ने रजत तो वहीं, विजय कुमार (Vijay Kumar) ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की संख्या 8 पहुंच (India CWG Medal Tally) गई है. अब तक भारत ने तीन गोल्ड, तीन सिल्वर और दो कांस्य पदक जीते हैं. सुशीला देवी जूडो के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में साउथ अफ्रीका की मिशेल से हार गईं और गोल्‍ड अपने नाम करने से चूक गईं. वहीं, विजय कुमार (Vijay Kumar) ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता.Also Read - CWG 2022 Day-4 LIVE: जूडो में सुशीला देवी ने सिल्‍वर, विजय कुमार ने जीता ब्रॉन्‍ज, भारत-इंग्‍लैंड हॉकी मैच ड्रॉ

Union Sports Minister Anurag Thakur congratulates Shushila Devi for winning a silver medal and Vijay Kumar Yadav for winning bronze medal in #CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/Ir7a0WKiS3

— ANI (@ANI) August 1, 2022