3 अगस्त 2022- यह तारीख भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए बेहद खास है. 20 साल पहले जब मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ खेलों में वह आज ही दिन अपना स्वर्ण पदक का मुकाबला खेल रही थी, तो उसने तब भी जीत दर्ज की थी और आज 20 साल बाद जब वह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जब वह अपने आखिरी लीग मैच में कनाडा के खिलाफ भिड़ी तो यहां भी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली.Also Read - LIVE CWG 2022 Day 6: हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में की एंट्री

भारत ने यहां कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की. कॉमनवेल्थ खेलों में यह 5वां मौका है, जब भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की हो. सेमीफाइनल में अब भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी. Also Read - CWG 2022: लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में किया कमाल, ब्रॉन्ज जीतकर भारत की झोली में डाला 14वां पदक

It was today, around 20 years ago that the Indian women’s hockey team won the Gold medal 🥇 at the Commonwealth Games held in Manchester.#HockeyIndia #IndiaKaGame @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/dB3iiwFGbs

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 3, 2022