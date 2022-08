Dipika Pallikal and Saurav Ghosal CWG Bronze Medal: भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) और उनके जोड़ीदार सौरव घोषाल (Saurav Ghoshal) की टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Birmingham Commonwealth Games 2022) में स्क्वैश के मिक्स्ड डबल्स में रविवार को ब्रॉन्ज मेडल जीता. ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस जोड़ी ने देश को गर्व का एक और लम्हा दिया. भारतीय जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में ऑस्ट्रेलिया के लोबन डोना और कैमरून पिले की जोड़ी को सीधे गेम्स में 11-8, 11-4 से मात दी. दीपिका पल्लीकल की इस ब्रॉन्ज मेडल वाली सफलता से देशभर में उनके प्रशंसक खुश हैं और उनके पति भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भी उनकी जीत से काफी खुश नजर आए.Also Read - CWG 2022 Day-11 India Live Updates: आज पीवी सिंधु-लक्ष्‍य सेन दिलाएंगे सोना, पुरुष हॉकी टीम से भी उम्‍मीद

दिनेश कार्तिक ने दीपिका पल्लिकल के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर ट्विटर के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्विटर पर दीपिका और उनके जोड़ीदार सौरव घोषाल को बधाई दी. दिनेश कार्तिक ने दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल की जीत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा – 'लो आ गया! कोशिश और लगन रंग लाई. आप दोनों की जीत से खुशी और गर्व है.'

दिनेश कार्तिक के इस ट्वीट पर उनके और दीपिका-सौरव के प्रशंसक जमकर कमेंट कर रहे हैं. नेटिजन दिनेश कार्तिक को उनकी पत्नी की सफलता पर बधाई दे रहे हैं. बता दें कि दिनेश कार्तिक इन दिनों टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर थे, जहां वह पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे थे. भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा रविवार को आखिरी मैच में जीत के साथ खत्म हुआ है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज से यह सीरीज 4-1 से जीती है.

It's here!! 🥳

The effort and perseverance has paid off…so happy and proud of both of you!@DipikaPallikal @SauravGhosal #CWG22 pic.twitter.com/sHaJgXoGy1

— DK (@DineshKarthik) August 7, 2022