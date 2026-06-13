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लारिन के गोल ने कनाडा को दिलाया फीफा वर्ल्ड कप में पहला प्वाइंट, 1-1 से ड्रॉ रहा बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मुकाबला

इस मैच में कनाडा अंतिम समय तक 0-1 से पीछे चल रहा था और लगने लगा था कि उसे हार से ही संतोष करना पड़ेगा.सब्स्टीट्यूट स्ट्राइकर साइल लारिन ने गोल कर टीम को बराबरी दिला दी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 13, 2026, 7:56 AM IST
Cyle Larin @Xinhua via IANS
बोस्निया और हर्जेगोविना के विरुद्ध बराबरी के गोल पर जश्न मनाते हुए कनाडाई टीम (तस्वीर @inhua से IANS द्वारा)

फीफा वर्ल्ड के सह-मेजबान कनाडा ने अपने पहले मैच में 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की है. शुक्रवार रात को उसने टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ खेला. अपने घर में खेल रहा कनाडा यहां दबाव में था, जब मैच के आखिरी मिनटों में सब्स्टीट्यूट स्ट्राइकर साइल लारिन (Cyle Larin) ने गोल कर अपनी टीम को इस हार से बचा लिया. इस तरह कनाडा ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना पहला प्वॉइंट हासिल किया है.

मैच की शुरुआत बोस्निया और हर्जेगोविना ने काफी आक्रामक अंदाज में की. शुरुआती मिनटों से ही टीम ने कनाडा के डिफेंस पर दबाव बनाया. पहले हाफ में एक कॉर्नर किक पर सीड कोलासिनाक ने गेंद को आगे बढ़ाया, जिस पर जोवो लुकिक ने शानदार हेडर लगाकर बोस्निया टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी.

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0-1 से पिछड़ने के बाद कनाडा ने भी जवाबी हमले शुरू किए. स्टार खिलाड़ी जोनाथन डेविड ने बराबरी का अच्छा मौका बनाया, लेकिन बोस्नियाई गोलकीपर निकोला वासिलज ने बेहतरीन बचाव करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना की बढ़त को कायम रखा. इसके बाद तानी ओलुवासेयी ने भी एक आसान मौका गंवा दिया, जब उनका शॉट गोलपोस्ट के ऊपर चला गया.

दूसरे हाफ में कनाडा ने खेल की रफ्तार बढ़ा दी. टीम लगातार बराबरी की तलाश में हमले करती रही. ओलुवासेयी ने हेडर से लगभग बराबरी कर ली थी, लेकिन डिफेंडर निकोला कैटिक ने उसे रोक दिया. वहीं, रिची लारिया के एक संभावित गोल को कोलासिनाक ने गोललाइन से क्लियर करके अपनी टीम को बढ़त बनाए रखने में मदद की.

दूसरी ओर, बोस्निया ने भी लगातार आक्रामक खेल जारी रखा. कनाडा के गोलकीपर मैक्सिम क्रेप्यू ने एर्मेडिन डेमिरोविच के खतरनाक प्रयास को रोककर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा. जब ऐसा लग रहा था कि बोस्निया यह मुकाबला जीत जाएगा, तभी कनाडा के कोच जेसी मार्श ने ऐसा दांव खेला, जो एकदम फिट बैठ गया. 76वें मिनट में मैदान पर आए साइल लारिन ने सिर्फ दो मिनट बाद ही गोल दाग दिया. प्रोमिस डेविड के शानदार पास पर लारिन ने बॉक्स के अंदर गेंद को नियंत्रित किया और उसे गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया.

स्टॉपेज टाइम में लारिन के पास जीत दिलाने का भी मौका था, लेकिन तारिक मुहरेमोविच ने उनके शॉट को रोक दिया. दोनों टीमों ने इसके बाद गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लग सकी और मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. मैच के बाद अपने अहम योगदान के बारे में बताते हुए लारिन ने कहा कि वह कनाडा को घरेलू मैदान पर अच्छा नतीजा दिलाने में मदद करके खुश हैं.

उन्होंने कहा, ‘जब भी कनाडा को मेरी जरूरत होती है, मैं गोल करने की कोशिश करता हूं. हमें आगे भी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा.’ इस ड्रॉ से कनाडा को वर्ल्ड कप का अपना सफर शुरू करने के लिए एक कीमती पॉइंट मिला है और ग्रुप बी के बाकी मैचों से पहले मोमेंटम मिल गया है.

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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