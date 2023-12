'दबदबा तो रहेगा'; अपने करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष चुने जाने पर बृजभूषण सिंह ने ठोका दावा

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनावों में संजय सिंह की शानदार जीत के बाद कुश्ती समुदाय में एक बड़े बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है. प्रमुख भारतीय पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने दावे पर कायम हैं कि “दबदबा तो रहेगा”. बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक नया विवाद खड़ा कर दिया.

साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित पहलवान, जिन्होंने बृजभूषण का जमकर विरोध किया था, श्योरण के समर्थन में आ गए. उनके प्रयासों के बावजूद, सिंह की जीत ने मौजूदा नेतृत्व के जारी रहने का संकेत दिया. अपने ऊपर लगे आरोपों से बेपरवाह बृजभूषण ने इस जीत को देश के पहलवानों की जीत बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 महीने तक रुकी कुश्ती गतिविधियां अब नए नेतृत्व में फिर से शुरू होंगी.

बृज भूषण ने कहा, ” एक संदेश दिया गया है. देश का हर अखाड़ा (कुश्ती अकादमी) पटाखे फोड़ रहा है. दबदबा था, दबदबा रहेगा! मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और मतदाताओं को देना चाहता हूं. मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं. चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुए थे… केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ा कि चुनाव हो और एक गैर-पक्षपाती व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाए। ”

उन्होंने कहा, “कुश्ती पर 11 महीने का यह ‘ग्रहण’ खत्म हो गया है. 10 दिनों के भीतर, कुश्ती का परिदृश्य फिर से बदल जाएगा और हम ओलंपिक में वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा लोग चाहते हैं.

WFI चुनाव के नतीजे आने के बाद ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कुश्ती वाले

जूते सामने मेज पर रख दिए और कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. टेबल पर अपने जूते रखकर साक्षी ने नाटकीय अंदाज में संन्यास की घोषणा की. साक्षी की आंखों में आंसू थे.

उन्होंने कहा, ‘‘हमने दिल से लड़ाई लड़ी लेकिन बृजभूषण जैसा आदमी, उसका बिजनेस साझीदार और करीबी सहयोगी डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना गया है तो मैं कुश्ती छोड़ती हूं. ’’ राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता 31 वर्षीय साक्षी ने कहा, ‘‘हम एक महिला अध्यक्ष चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ’’

#WATCH | Newly elected president of the Wrestling Federation of India Sanjay Singh arrives at the residence of former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh.

Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh says “This is not my personal victory, this is the victory of the wrestlers of… pic.twitter.com/JaIJ6XLz1G

— ANI (@ANI) December 21, 2023