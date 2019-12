टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने इंग्लिश क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर की खिल्ली उड़ाई है। स्टेन ने ट्वीट कर कहा कि इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज को कूकाबुरा गेंद को इस्तेमाल करना नहीं आता।

स्टेन का ये ट्वीट सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान आया। हालांकि आर्चर दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान चार विकेट चटका चुके हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी।

आर्चर के डी कॉक को लगातार शॉर्ट लेंथ गेंद कराने से झुंझलाए एक फैन ने ट्वीट किया, “आर्चर ऊटपटांग रणनीति दिखा रहे हैं।” जवाब में स्टेन ने पूछा, “वो क्या कर रहा है? मैं यहां मैच नहीं देख पा रहा हूं और परेशान हो रहा हूं।”

What’s he doing? I can’t watch it here in Oz, driving me mal! — Dale Steyn (@DaleSteyn62) December 28, 2019

स्टेन जो कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में बिश बैश लीग खेल रहे हैं उन्हें सेंचुरियन टेस्ट लाइव देखने का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। स्टेन ने ट्विटर के जरिए इसके लिए फैंस से मदद भी मांगी है।

Anyone know if I can stream the Test match here in Australia?

Unfortunately it’s not on at our hotel. — Dale Steyn (@DaleSteyn62) December 28, 2019

स्टेन को मैच का हाल बताते हुए एक शख्स ने ट्वीट किया, “डी कॉक आर्चर को मैदान के चारों ओर पुल कर रहा है और शॉट लगा रहा है।”

Quinny too good for him, don’t know how to use the kooka! Haha — Dale Steyn (@DaleSteyn62) December 28, 2019

जिस पर दिग्गज स्टेन ने लिखा, “क्वीनी उसके लिए कहीं ज्यादा बेहतर है, उसे नहीं पता कि कूका को कैसे इस्तेमाल करते हैं।”

आखिरकार डि कॉक 37 गेंदो पर 34 रन की पारी खेलकर बेन स्टोक्स की गेंद पर कैच आउट हुए।