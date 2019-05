नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका को विश्व कप 2019 से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन टूर्नामेंट के पहले मैच से बाहर हो गए हैं. एक क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के कोच ओटिस गिब्सन ने इसकी जानकारी दी. गिब्सन ने कहा कि वह करीब से इस पर नजर रखे हुए हैं. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि स्टेन भारत के साथ पांच जून को होने वाले अगले मैच तक फिट हो सकते हैं.

गिब्सन ने टीम के अभ्यास के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ” वह अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि छह सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर हमें इस समय कोई ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है.” स्टेन ने मंगलवार को टीम के साथ अभ्यास सत्र में भाग लिया, लेकिन उनका बॉलिंग मार्क बहुत छोटा था और उनके गेंदों में ज्यादा गति भी नहीं थी. इसके बाद वह जल्द ही अभ्यास सत्र से बाहर चले गए और बाद में बल्लेबाजी करने भी नहीं आए.

#CSAnews Dale Steyn will miss the opening @cricketworldcup match against England as he continues to recover from a right shoulder injury. https://t.co/Z4U1jyWj4u #CWC19 pic.twitter.com/LL0Qlmg9xj

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) May 28, 2019