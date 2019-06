नई दिल्ली : टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को मैच खेला जायेगा. लेकिन इससे पहले अफ्रीकी टीम को झटका लगा है. टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गए हैं. वो फिलहाल कंधे में चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे. लेकिन अब दूसरे कंधे में भी चोट लग गई है. लिहाजा वो वर्ल्डकप 2019 के किसी भी मैच में नहीं खेल पायेंगे. स्टेन की जगह अफ्रीकी टीम ने ब्यूरेन हेंड्रिक्स को मौका दिया है.

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर जानकारी दी की हेंड्रिक्स को टीम में शामिल किया गया है. टीम ने ट्विटर पर लिखा, डेल स्टेन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ब्यूरेन हेंड्रिक्स को टीम में शामिल किया गया है. स्टेन के दूसरे कंधे में चोट लगी है. लिहाजा वो नहीं खेल पायेंगे.

#BreakingNews Dale Steyn out of the ICC Men’s Cricket World Cup, with Beuran Hendricks to replace him. More to follow. #CWC19 pic.twitter.com/vZLZWj6kw4

Steyn has suffered a second shoulder injury which has not responded to treatment and has ruled him out of bowling for the foreseeable future. pic.twitter.com/zAro5UcQ70

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) June 4, 2019