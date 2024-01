मेदवेदेव ने ज्वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जगह बनाई; जानिक सिनर से होगी खिताबी भिड़ंत

Australian Open Semi-Final: रूस के डेनियल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) ने शुक्रवार को रॉड लेवर एरेना में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए एलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev) को 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3 से हराकर तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई. जहां उनका सामना इटली के जानिक सिनर (Jannik Sinner) से होगा जिसने नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को हराकर पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है.

मेलबर्न पार्क में अपनी 27वीं मैच जीत के साथ, मेदवेदेव ओपन एरा में तीन या अधिक मौकों पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले 13वें खिलाड़ी बने. इससे पहले ये रूसी खिलाड़ी 2021 और 2022 में भी फाइनल में पहुंचे थे जहां उन्हें पहले मौके पर नोवाक जोकोविच और दूसरी बार राफेल नडाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

मैच की शुरुआत में ज्वेरेव ने पहले सेट में डबल ब्रेक के साथ 4-1 की बढ़त बना ली लेकिन मेदवेदेव ने जर्मन खिलाड़ी के आगे झुकने से इनकार कर दिया. निर्णायक पल 5-5 के स्कोर पर आया 51-शॉट की रोमांचक रैली में ज्वेरेव ने विनर के साथ सेट जीता.

जैसे ही दूसरा सेट शुरू हुआ, ज्वेरेव ने अपनी बढ़त जारी रखी, 2-2 पर ब्रेक हासिल किया और 4-2 से आगे बढ़ने में कामयाब हुए. ज्वेरेव ने क्लिनिकल परिशुद्धता के साथ सेट खत्म किया. इस दौरन रूसी खिलाड़ी ने बाथरूम ब्रेक लिया, और एक नए जोश के साथ वापसी की.

तीसरा सेट भी रोमांचक रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे से शॉट दर शॉट बराबरी पर थे. सेट आखिर में टाई-ब्रेक पर पहुंचा जहां मेदवेदेव, 3-1 से हार के कगार पर लग रहे थे, उन्होंने ज्वेरेव की एरर्स का फायदा उठाया और चौथे सेट में जीत हासिल की.

