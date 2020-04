पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उनका साथ दिया होता तो उन्होंने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए होते। दरअसल कनेरिया फिक्सिंग मामले में नाम सामने आने के बाद से आजीवन बैन झेल रहे हैं। Also Read - On This Day: आज के दिन विंडीज दिग्गज ब्रायन लारा ने बनाया था वो रिकॉर्ड, जिसे नहीं तोड़ सका कोई खिलाड़ी

हाल ही में अपलोड किए गए एक यू-ट्यूब वीडियो में पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul Haq) ने बताया कि कैसे कनेरिया विंडीज दिग्गज ब्रायन लारा (Brian Lara) को रोकने में नाकाम रहे थे।

इंजमाम ने कहा, "कनेरिया ने गुगली डाली और लारा ने क्रीज से आगे आकर गेंदबाज की तरफ शॉट खेला। दानिश ने कहा 'अच्छा खेला ब्रायन' जिसके जवाब में लारा ने कहा 'ओके सर'। अगली तीनों गेंद बाउंड्री के बाहर गई।"

उन्होंने आगे कहा, “कप्तान होने के नाते में दानिश के पास गया और उससे लारा को थोड़ा और उकसाने के लिए कहा। मुझे लगता कि वो (लारा) गुस्से में है ही तो शायद अपना विकेट दे जाय। मैंने बड़े शॉट की अपेक्षा से बाउंड्री पर फील्डर्स लगा दिए लेकिन उसने फिर हमें चकमा देकर बाउंड्री के दूसरे हिस्सों में शॉट लगाए।”

I have taken @BrianLara’s wicket 5 times in my career. He was a good cricketer. If PCB had supported me, I would have broken many big records. @Inzamam08 https://t.co/RJHb3xR1r7

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 12, 2020