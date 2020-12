पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir Retirement) ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लिया. इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने संन्यास का कारण पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि‍ पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने संन्यास का फैसला लिया है. इसके बाद पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं. अपने देश के पूर्व क्रिकेटरों के इस रुख से दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) हैरान हैं. Also Read - Career Horoscope 2021: नए साल में इन राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, यहां पढ़ें साल 2021 का पूूरा राशिफल

कनेरिया ने टि्वटर पर लिखा कि आमिर के समर्थन में तो कई क्रिकेटर खड़े हो रहे हैं. लेकिन उनके मामले में कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई. कनेरिया ने लिखा कि जब कभी भी उन्होंने पीसीबी से अपने मामले में अपील की, तो उन पर धार्मिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया गया.

आमिर ने पिछले साल ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की ले लिया था और सीमित ओवरों की क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया. अपने संन्यास की घोषणा से पहले आमिर ने पाकिस्तान के एक चैनल समा टीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर 'मेंटली टॉर्चर' (मानसिक प्रताड़ना), लगातार ताने मारना और जानबूझकर साइड लाइन करने का आरोप लगाया था. इसके बाद शोएब अख्तर समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स इस खिलाड़ी के समर्थन में उतरे थे.

इस बीच लाइफटाइम बैन झेल रहे लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) को पूर्व खिलाड़ियों का यह सपॉर्ट रास नहीं आया है और उन्होंने टि्वटर पर एक ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली है.

Aamir blasted at the recent management of PCB for the treatment he is facing,Ex test cricketers and super stars of Pakistan supports a Convicted,When i request or says anything Iam said I play religion card,why I don’t get the same treatment 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️Don’t have clue?Iam not convicted

