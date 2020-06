पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान डेरेन सैमी (Darren Sammy) का कहना है कि अगर आईसीसी और बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड नस्लवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो उन्हें भी इस समस्या का हिस्सा माना जाएगा। सैमी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये बयान दिया। Also Read - प्रवासी मजदूरों को खाना-पानी बांटने में जुटे भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी

सैमी ने ये बयान अफ्रीकी मूल के अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में मौत के बाद दिया है। एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन अपने घुटने से दबा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद से अमेरिका में अश्वेत लोगों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।

सैमी ने ट्वीट किया, ‘‘ताजा वीडियो देखने के बाद इस समय अगर क्रिकेट जगत अश्वेतों पर हो रही नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो उसे भी इस समस्या का हिस्सा माना जाएगा।’’

Right now if the cricket world not standing against the injustice against people of color after seeing that last video of that foot down the next of my brother you are also part of the problem.

— Daren Sammy (@darensammy88) June 1, 2020